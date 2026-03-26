Diyarbakır'da 'Gelecek Köklerde Saklı' Sergisi Açıldı
Diyarbakır'da 'Gelecek Köklerde Saklı' Sergisi Açıldı

26.03.2026 16:40
Öğrencilerin eserleriyle açılan sergi, doğaya sahip çıkma ve gelecek bilincini vurguluyor.

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yaptığı yeşil vatan temalı "Gelecek Köklerde Saklı" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının girişinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan 25 eserden oluşan resim sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Serginin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erdal Seven ve öğrenciler yaptı.

Serginin koordinatörü ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Diyarbakır sorumlusu Leyla Kalay, "Bu eserler, gençlerimizin doğaya bakışını, suya duyduğu saygıyı ve ormanı bir yeşil vatan olarak sahiplenişini yansıtan güçlü birer mesajdır. Geleceği korumak, bugünden köklerimize sahip çıkmakla mümkündür. Ormanlarıyla nefes alan, suyuyla hayat bulan bu topraklar ancak bu bilinçle yetişen gençlerle korunabilir. Bugün burada gördüğümüz her bir çalışma, aslında yarınlara bırakılacak güçlü bir iradenin, ortak bir sorumluluk bilincinin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 2 gün boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
