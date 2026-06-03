Diyarbakır'da Gelenekler Yeniden Canlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gelenekler Yeniden Canlandı

03.06.2026 11:14
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Kadınlar, 'damat yorganı kaplama' geleneğini müzikle yeniden yaşattı ve kültürü gelecek nesillere aktardı.

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaşatılması amacıyla kadınlar zılgıt ve türkülerle "damat yorganı kaplama" geleneğini yeniden canlandırdı.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaşatılması için "Aile Sandığı Projesi" yürütülüyor.

Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmak için kadim kentin kültürünü, sanatını araştıran enstitü, proje kapsamında bir zamanlar avlulu evlerde kadınların bir araya gelip gerçekleştirdiği etkinliklere hayat veriyor.

Proje ile enstitü öğretmenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler, dayanışmayı ve birlikteliği temsil eden ve kayıt altına da alınarak gelecek nesiller için arşivlenen etkinliklerde buluşuyor.

Proje kapsamında "damat yorganı kaplama" geleneği de canlandırıldı. Ortaya serilen beyaz çarşaf üzerinde yorganı kaplayan damadın babaannesi, annesi, yengesi ve komşular tarafından yün ve saten yorgan ile baş yastığı içerisine çiftin evliliğinin mutlu ve bereketli olması için şeker ve üzerlik tohumu bırakıldı.

Kenarlarına nazar boncuğu takılan yorganın üzerinde çiftin çocukları olması dileğiyle yapılan "bebek yuvarlama" ritüeli de canlandırıldı. Kadınlar etkinlik boyunca zılgıt çekerek, yöresel türküler söyledi.

Geçmişte kaplanan yorgan kız evine götürülüyordu

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, geleneksel kültürün yaşatılması için proje kapsamında "damat yorganı kaplama" etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kentin kültürünü yaşatıp, genç nesillere aktarmak ve gençlerin geçmişte yapılan ritüeller hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak istediklerini belirten Yakut, "Eskiden yorgan kaplama etkinliği damadın annesi tarafından düzenleniyordu ve aileye misafirler geliyordu. Yorgan kaplandıktan sonra da süslü bohçalara konularak kız evine götürülüyordu." dedi.

"Geleneklerimizi tekrar yaşattık"

Projede yer alan usta öğretici Özgür Uylar da damat yorganı kaplama etkinliğinin unutulmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

Uylar, "Bu etkinliği tekrar yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Damadın annesiyle, babaannesiyle, komşularıyla yorganımızı kapladık. O zaman ki geleneklerimizi tekrar yaşattık. Ayrıca, baş yastığı yaptık, bir ömür tek yastığa baş koysunlar diye." ifadelerini kullandı.

Evlilik ve aile olmanın toplumsal kültürün mihenk taşlarından olduğunu kaydeden Uylar, "Aile olmazsa toplum olmaz. Bu sebeple bu ritüelleri hayata geçirmek bizim için çok önemli. Gençlerimizin tekrar bunları benimsemesi ve bu kültürde yol almasını istiyoruz. Bir yastığın, bir yorganın aslında aile olmak için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu ritüeli gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gelenekler Yeniden Canlandı - Son Dakika

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