Diyarbakır'da Gıda Denetiminde Bir Tona Yakın Peynir ve Süt Ürününe El Konuldu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da ramazan ayı boyunca il genelinde yürütülen gıda denetimlerinde, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen yaklaşık bir tona yakın peynir ve süt ürünü imha edilmek üzere toplatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Gıda Denetim ekipleri, ramazan ayı boyunca kent genelinde denetimlerini artırdı. Artan gıda tüketimi ve özellikle süt ile süt ürünlerine yönelik yoğun talep nedeniyle gerçekleştirilen kontrollerde, halk sağlığını riske attığı tespit edilen yaklaşık bir tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu.

El konulan ürünler için imha süreci başlatılırken, ilgili işletme hakkında da cezai işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında üretim, depolama ve satış noktalarında hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi.

Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen, son tüketim tarihi geçmiş, uygun koşullarda saklanmadığı tespit edilen ve taklit-tağşiş şüphesi bulunan ürünler tutanak altına alındı. Söz konusu ürünler için imha süreci başlatıldı.