Diyarbakır\'da Hamilelere Sıcak Hava Uyarısı

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havalarda, uzmanından hamilelere yönelik uyarılarda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Şeyhmus Tunç, uyarıda bulundu.

Tunç, temmuz ve ağustos aylarında artan sıcaklıkların gebeler için fizyolojik ve psikolojik olarak daha zorlayıcı olabileceğini belirtti.

Tunç, şunları kaydetti:

"Hamilelik döneminde sıcak havalar, vücut ısısını daha fazla artırabilir. Bu da halsizlik, baş dönmesi, ödem ve hatta erken doğum gibi ciddi riskleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle gebelerin özellikle günün sıcak saatlerinde dışarıya çıkmamaları ve yeterli sıvı tüketmeleri büyük önem taşıyor. Anne adayları, günde en az 2-3 litre su tüketilmeli. Vücut dokularında yer alan sıvının anormal şekilde tükenmesi erken doğumu tetikleyebilir. Açık renkli ve hava geçiren kıyafetler vücut ısısını dengede tutar. Serin saatlerde dışarı çıkılmalı. Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaktan kaçınılmalı. Ödemi azaltmak için ayaklar dinlenme esnasında yüksekte tutulmalı. Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı, serinlemek için boyna ıslak havlu konulabilir. Tuz ve şeker dengede tutulmalı. Aşırı halsizlik, kas krampları, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtilerin dikkate alınmalı ve böyle durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır."