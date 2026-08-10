Diyarbakır'da Hastane Yakını Anız Yangını Söndürüldü
Diyarbakır'daki hastanelere yakın arazide çıkan anız yangını, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
DİYARBAKIR'daki 2 hastane yakınındaki arazide çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Necmettin Erbakan Bulvarı ile Diyarbakır Çevre Yolu arasındaki arazide, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan alanın yakınındaki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimleri tarafından yapılan anonslarda, otoparklardaki araçların kaldırılması istendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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