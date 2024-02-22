Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hattat Hamit Aytaç\'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi\'ni açtı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında "Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Hattat Hamit Aytaç'ın talebeleri ve o talebelerden ders alan üç kuşak öğrencilerin hüsn-i hat sanatı yolculuğunu anlatan "Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturdu.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sergide, Koleksiyoner ve Araştırmacı-Yazar İbrahim Ethem Gören'in ve tezhip sanatçısı Özlem Gören'in aile koleksiyonundan bir seçki özelliğindeki sergide, Hattat Hamit Aytaç'ın iki orijinal eseri de yer alıyor.
Açıklama görüşlerine yer verilen Vali Su, Diyarbakır'ın eğitimde, sağlıkta, ticarette, sanayide, tarımda önemli bir kent olduğunu vurguladı.
UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde Surlar ve Hevsel Bahçeleri olmak üzere iki eserinin bulunduğunu kaydeden Su, Diyarbakır surlarında yürütülen yenileme çalışmalarında 33 burcun restore edildiğini, 33 burçta da çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Vali Su, Diyarbakır'ın maddi olarak verimli topraklara sahip olduğunu ve bu topraklarda önemli şahsiyetlerin de olduğunu belirterek, "Bunlardan biri adına sergi açtığımız dünyaca önemli Hattat Hamit Aytaç. Kendisi bu konuya büyük önem vermiş, çalışmış ve özel olarak çok önemli stiller de geliştirmiş, talebeler yetiştirmiş. Kendinden sonra da bu sanatın devam etmesini sağlamış." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Vali Su ve eşi Zeliha Su, katılımcılarla birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi.
Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, birim amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 21 Mart'a kadar açık kalacak.
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