Diyarbakır Havalimanı'nda 'Kar Temizliği' Tartışması: Büyükşehir "Pisti Açtık" Dedi, Valilik Yalanladı - Son Dakika
Diyarbakır Havalimanı'nda 'Kar Temizliği' Tartışması: Büyükşehir "Pisti Açtık" Dedi, Valilik Yalanladı

03.01.2026 20:27  Güncelleme: 23:07
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaalanı pistinin kar nedeniyle kapandığını ve ekiplerinin temizlik çalışması yaptığını açıkladı, ancak valilik bu iddiaları reddederek, belediyenin havalimanında çalışma yapmasının hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, havalimanı yetkililerinin talebi üzerine pistin kardan temizlenerek uçuşlara hazır hale getirildiğini açıkladı. Diyarbakır Valiliği ise pistte belediyenin çalışma yapmasının hukuken ve teknik olarak mümkün olmadığını belirterek yalnızca ana girişte kısa süreli tuzlama yapıldığını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün gece yaptığı açıklamada kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Diyarbakır Havalimanı pistinin belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Belediyenin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, kapalı olan Diyarbakır Havalimanı pistinde yürüttüğü yoğun temizlik çalışmalarıyla pisti yeniden hizmete açtı. İlçe belediyeleriyle koordineli şekilde akşam saatlerinden itibaren kaldırımlar, hastane yolları, üst geçitler ve toplu taşıma duraklarında kar temizliği ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla ana arterler ve ara sokaklarda görev yapan ekiplerimiz, olası olumsuzluklara karşı sahada yoğun mesai yürütüyor."

Serra Bucak: "Havalimanı yetkililerinin talebiyle pist temizlendi"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak da bugün X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde havalimanı yetkililerinin talebi ve ricası üzerine belediyeye bağlı yol ekiplerinin pistte kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Diyarbakır havalimanı yetkililerinin talebi ve ricası üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol ekiplerimiz havalimanı pistini kardan temizleyip, tuzlama çalışması yapıp uçuşlara hazır hale getirdi.

Askeri havalimanında Büyükşehir yol dairesinin yaptığı çalışmanın çekiminin yapılmasına izin verilmediğini de söyleyelim. Bu vesile ile Diyarbakır'ın muhakkak ve acilen sivil bir havalimanına kavuşması gerektiğini tekrar hatırlatalım!"

Valilik: "İzinimiz olmadan belediyenin pistte çalışma yapması hukuken mümkün değil"

Diyarbakır Valiliği ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı pistinde çalışma yaptığı iddiasının doğru olmadını belirtti.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği üzere, son günlerde ilimizdeki yoğun kar yağışı Diyarbakır havaalanını da etkilemiş ve uçak seferlerinin iptal edilmesi dahil çeşitli tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Diyarbakır havaalanı pistinin ve müştemilatının kardan temizlenmesi ve buzdan arındırılması çalışmaları, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde DHMİ Diyarbakır Meydan Müdürlüğü ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 7/24 esasına göre yürütülmekte olup, büyükşehir belediyesi dahil başka bir kurum ya da kuruluşun valilik izni olmadan bu çalışmayı yapması hukuken mümkün değildir.

Esasen havacılık kuralları gereği pat sahalarının (pist, apron, taksi yolları ve bitişik alanları) kardan ve buzdan arındırılması için buna göre tasarlanmış özel iş makinaları ve 'de-acing ve anti-acing' olarak isimlendirilen önleyici ve çözücü özel solüsyonlar kullanılmakta olup, bu çalışmanın belediyeler ya da başka kurumlar tarafından yapılması teknik olarak da olanaklı değildir.

Diyarbakır Büyükşehir belediyesi tarafından, 02.01.2026 tarihinde yalnızca havaalanının kara tarafı olarak adlandırılan (pist ve müştemilatıyla ilgisi olmayan) ana nizamiye girişinde kısa süreli bir tuzlama çalışması yapılmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından halkımızın bilgisine saygıyla arz olunur."

Kaynak: ANKA

