Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi

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Diyarbakır\'da Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonlarına büründü. Yaklaşık 8 bin yıldır tarımsal üretimin sürdüğü bahçelerdeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımsal üretimin kesintisiz sürdürüldüğü Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Ağaçların yapraklarında sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonları hakim oldu. Dicle Nehri, tarihi Diyarbakır Surları, Kırklar Dağı ve On Gözlü Köprü ile bütünleşen bahçelerdeki sonbahar manzarası kaydedildi. Hevsel Bahçeleri'ndeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi - Son Dakika
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