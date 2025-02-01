Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu

Diyarbakır'da horoz dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı, 2 horoz koruma altına alındı.

01.02.2025 10:17
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Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, merkez Bağlar ilçesindeki bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alındı.

Ekipler, burada bahis oynayan kişilere ise toplam 450 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu - Son Dakika

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