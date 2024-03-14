Diyarbakır\'da Hükümlüler Kamu Binalarını Boyuyor

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Diyarbakır'da boyacılık eğitimi alan hükümlüler, kamu binalarını boyuyor.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, tedbir türlerine göre hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ocak ayında düzenlenen kursta işin uzmanlarından teorik olarak haftanın belirli günlerinde boyacılık eğitimi alan ilk etapta 40 hükümlü, ardından öğrendiklerini uygulamayla pekiştiriyor.

Haftada 20 saat olmak üzere 2,5 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alan hükümlülere kursun sonunda katılım ve boya ustası belgeleri veriliyor. Bu eğitim sayesinde boya ustası olan hükümlüler, kentte hastane, okul ve kamu kurumlarının binalarını ücretsiz boyuyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kamu Hizmet Birimi Sorumlusu Emre Bilinmiş, AA muhabirine, kurumlarında tedbir türüne göre hükümlülerle ilgili infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Hükümlü ile ilgili tedbir türüne göre belirlenen infaz işlemlerinin yanı sıra kişinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Bilinmiş, "Denetimli serbestlik sistemi genel mahiyette hükümlü ile toplumsal yaşam arasında bir ilişki ağı kurarak hükümlünün toplumsal yaşama desteğini sağlarken aynı zamanda kişinin toplumsal adaptasyonu için de çalışma yürütüyor. İnfaz faaliyetlerini destekler mahiyette yürütülen iyileştirme çalışmalarında paydaş kurumlarımızın katkıları önem arz etmektedir." dedi.

Bilinmiş, hükümlülerin sosyal adaptasyonunun sağlanması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi adına farklı kurslar düzenlendiğini dile getirerek, boya badana kursunun amacının hükümlülerin bir meslek sahibi olması, öğrendikleri meslek ile toplum yararına çalışma yürütmeleri olduğunu söyledi.

"Kursumuz süreklilik arz edecek şekilde planlanmakta"

Bu sayede hükümlünün, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti yükümlülüğüyle tamamladığını belirten Bilinmiş, 2020'de dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını sürecinden kaynaklı olarak faaliyetlerin belirli bir aralıkla durdurulduğunu, 2023'te kurumlarında bu doğrultuda çalışmalara yeniden başladıklarını ifade etti.

Bilinmiş, kamu hizmeti yükümlülüğünde bireysel yönlendirmelerin haricinde mobil ekiplerin kurulduğunu, bu yöndeki çalışmaları tüm paydaş kurumlara anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Boya badana kursumuz ve ekibimizle yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ilimizde büyük rağbet görmekte. Bu yönde çok ciddi şekilde planlamalar gerçekleştiriyoruz. Gelen talepler doğrultusunda kamu hizmet birimi olarak gerekli planlamaları sağlayıp, kurumlara gerekli desteği sunmaktayız. Mobil boya badana ekiplerimizde şu ana kadar 40 hükümlü, kurslarımıza kaydedilerek hem sertifika almaları sağlandı hem de bu alanda gerekli mesleki beceri sağlama imkanına kavuştu. Kursumuz süreklilik arz edecek şekilde planlanmaktadır. Boya badana kursuyla beraber yürüttüğümüz çalışmayla hükümlülerimiz bir taraftan meslek sahibi olurken, diğer taraftan kamu kurumlarımıza vermiş olduğumuz desteklerden dolayı aldığımız geri dönüşlerdeki mutluluk bizleri sevindiriyor."

Hükümlülerden M.A, denetimli serbestlik kapsamında boyacılık eğitimi aldığını söyledi.

M.A, "Aldığımız teorik ve uygulamalı eğitimlerle boya ustası oldum. Diyarbakır'daki kamu kurumlarını boyuyoruz. Bu işi öğrenmekle ailemi geçindirebileceğim. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkürü borç bilirim." ifadelerini kullandı.

F.İ. ise denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştığını belirtti.

Daha önce inşaatlarda çalıştığını anlatan F.İ, şunları söyledi:

"Boya kursuyla kendimi geliştirerek, usta oldum. Cezamı bitirdikten sonra kazandığım mesleğim sayesinde hayatımı idame ettireceğim. Artık elimde ustalık belgem olduğu için boşta kalmayacağıma inanıyorum ve kendi işimin sahibi olacağım. Bunun için yetkililere teşekkür ediyorum."