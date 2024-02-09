Diyarbakır'da içme suyu arızası nedeniyle cadde trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Diyarbakır'da içme suyu arızası nedeniyle cadde trafiğe kapatılacak

Diyarbakır\'da içme suyu arızası nedeniyle cadde trafiğe kapatılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün Yeniköy Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yapacağı içme suyu arıza giderme çalışması nedeniyle caddenin belirli bir kısmını bir gün süreyle trafiğe kapatacak. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar kapsamında, cadde yarın 08.00-17.00 saatleri arasında kapalı olacak. Caddeyi kullanan toplu taşıma araçları alternatif olarak Karacadağ Bulvarı üzerinden Mezarlıklar Caddesi istikametini kullanabilecek.

09.02.2024 16:01
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün Yeniköy Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yapacağı içme suyu arıza giderme çalışması nedeniyle caddenin belirli bir kısmını bir gün süreyle trafiğe kapatacak.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar kapsamında, cadde yarın 08.00-17.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Caddeyi kullanan toplu taşıma araçları alternatif olarak Karacadağ Bulvarı üzerinden Mezarlıklar Caddesi istikametini kullanabilecek.

Kaynak: AA

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Yeniköy, Ulaşım, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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