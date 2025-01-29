Diyarbakır'da İki Yeni Turizm Projesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da İki Yeni Turizm Projesi

Eğil Seyir Terası ve Çermik Butik Pazar projeleri için protokol imzalandı, turizm artırılacak.

29.01.2025 16:53
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Diyarbakır'da turizm potansiyelini artıracak 2 proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan "Eğil Seyir Terası" ve "Çermik Butik Pazar" projeleri için protokol imzalandı.

Eğil Kaymakamlığı ve Eğil Belediyesi'nin ortak yürüteceği proje kapsamında, ilçede yapılacak seyir terasının yıllık 200 bin ziyaretçiye hizmet vermesi planlanıyor.

Çermik ilçesinde ise kaplıcalar bölgesinde hayata geçirilecek projede ise yaklaşık 1200 metrekarelik alanda 19 işlikten oluşacak.

Turistik çarşı niteliğindeki tesiste, Çermik biberi, üzüm, incir, pestil ve sucuk gibi yöresel ürünlerin tanıtım ve satışı yapılacak.

İlçe esnafı ve kadın girişimcilere tahsis edilecek işlikler, bölgenin turistik cazibesini artırırken, kaplıca bölgesinin görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

İmza törenine, Vali Murat Zorluoğlu, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak katıldı.

Kaynak: AA

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