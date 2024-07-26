Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına DEM Partili Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı da Katıldı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Diyarbakır 2024 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, DEM Partili Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı.

Diyarbakır 2024 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Konferans Salonu'nda yapıldı. Vali Murat Zorluoğlu, başkanlığındaki toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin katıldı. Toplantıda kentin yatırım programında yer alan projelerin durumu ele alındı.

Basına kapalı toplantıya, DEM Partili belediye eş başkanlarının katılmasıyla Diyarbakır'da yıllar sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Vali Zorluoğlu, iş birliği mesajı vermişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 Temmuz'da Diyarbakır Valiliği'ne atanan Murat Zorluoğlu, önceki gün kentteki gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde olacaklarını ifade etmişti. Vali Zorluoğlu, "Merkezi yönetimin taşradaki en büyük temsilcisi validir. Halkın seçtiği yerel yöneticilerle yerel yönetimlerle ilişkileri biz yeni kurmayacağız. Bunlar zaten yıllardır pratiği olan işler. Zaman zaman konjoktürel nedenlerle sıkıntılar olmuş olabilir ama bunlar mevzuatlarda düzenlenmiştir. Vesayet ilişkisi de bellidir. Belediyenin görevi de Valiliğin görevi de bellidir. Bu manada herkes kendi sorumluluk alanında gayretle elinden geleni yaparsa mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum. Elbette ki koordinasyon, iş birliği, kurumları bir arada çalışma kültürü önemli. Ben de vali olarak bu kültürü artırmaya çalışacağım" açıklamasında bulunmuştu.