Diyarbakır'da İlk Teravih Camileri Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da İlk Teravih Camileri Doldurdu

18.02.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazı tarihi camilerde yoğun katılımla kılındı.

DİYARBAKIR'da ramazan ayının ilk teravih namazında camiler doldu.

Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazında çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camiler tercih edildi. Yatsı namazının ardından vatandaşlar özellikle İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Camii'ye gelerek teravih namazı için saf tuttu. Namazı kıldıran Ulu Cami imamı, ramazan ayının faziletlerinden bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

'ÇOCUKLARLA BERABER BURAYA GELDİK'

Teravih namazını kılmak için camiye gelen Mücahit Alakuş, "11 ayın sultanı ramazanın ilk günü, Ulu camideyiz. Çocuklarla beraber buraya geldik. Ramazanda dayanışma, yardımlaşma, birlik önemlidir. İnşallah ramazan ayı bütün İslam aleminin birleşmesine vesile olur. Kardeşçe ramazanı geçirme dileğiyle" dedi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İlk Teravih Camileri Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
DMM: CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Peru’da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
Şampiyonlar Ligi’nde olay Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı

21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 21:50:58. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İlk Teravih Camileri Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.