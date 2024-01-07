Diyarbakır\'da inşaat alanında düşen kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşası süren parktaki boş su deposuna düşen kişi ağır yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde inşa halindeki parkta boş su deposuna bakmaya çalışan 45 yaşındaki Musa G, dengesini kaybederek düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Musa G, çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.