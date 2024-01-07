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Diyarbakır'da inşaat alanında düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da inşaat alanında düşen kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşası süren bir parkta boş su deposuna düşen 45 yaşındaki Musa G, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Musa G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır\'da inşaat alanında düşen kişi ağır yaralandı
07.01.2024 - 18:33,
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşası süren parktaki boş su deposuna düşen kişi ağır yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde inşa halindeki parkta boş su deposuna bakmaya çalışan 45 yaşındaki Musa G, dengesini kaybederek düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Musa G, çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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