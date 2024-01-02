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Diyarbakır'da inşaat halindeki okulun çatısından düşen şantiye şefi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da inşaat halindeki okulun çatısından düşen şantiye şefi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı süren Ali Pınar İlköğretim Okulu'nda inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da inşaat halindeki okulun çatısından düşen şantiye şefi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 12:21,
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DİYARBAKIR'da inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş (39), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı süren Ali Pınar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı okulda şantiye şefi olarak çalışan Burak Soydaş, kontrol için çıktığı çatıdan iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soydaş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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