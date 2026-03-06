Diyarbakır'da İran'a Destek Eylemi

(DİYARBAKIR) - Peygamber Sevdalıları Vakfı, Diyarbakır'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde, saldırılarda öldürülen İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Diyarbakır'da düzenlenen eylemle ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar protesto etti.. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çelik, gıyabi cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün birbirimize yardım etme zamanıdır. Bugün birlik olma zamanıdır. İmanımızı ve akidemizi ortaya koyma zamanıdır. Dağınık da olsak da yenilsek de paramparça da olsak bu bir iman ve akide meselesidir. Safımız neresi ve biz kimin yanındayız? Müslümanlara bir zarar verildiğinde tavrımız nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özelliklerinden bahsederken şöyle buyuruyor; 'Sizlere bir fayda dokunduğunda üzülürler. Sizlere bir zarar dokunduğunda ise sevinirler.' Bugün İran İslam Cumhuriyeti ve İslam coğrafyası, mezhebi ya da meşrebi her ne olursa olsun Müslümandırlar ve İslam coğrafyasıdır. Orada öldürülenler Müslümandır. Dolayısıyla bizler tavrımızı bundan yana koymalıyız. Evet belki gücümüz yok, uçağımız yok ama bizler en azından safımızı imandan İslamdan ve Müslümanlardan yana belirlemek zorundayız. Onların galip olmaları için dua etmek zorundayız. Aleyhlerinde olmamalıyız. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur."