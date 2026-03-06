Diyarbakır'da İran'a Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da İran'a Destek Eylemi

06.03.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peygamber Sevdalıları Vakfı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

(DİYARBAKIR) - Peygamber Sevdalıları Vakfı, Diyarbakır'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde, saldırılarda öldürülen İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Diyarbakır'da düzenlenen eylemle ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar protesto etti.. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çelik, gıyabi cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün birbirimize yardım etme zamanıdır. Bugün birlik olma zamanıdır. İmanımızı ve akidemizi ortaya koyma zamanıdır. Dağınık da olsak da yenilsek de paramparça da olsak bu bir iman ve akide meselesidir. Safımız neresi ve biz kimin yanındayız? Müslümanlara bir zarar verildiğinde tavrımız nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özelliklerinden bahsederken şöyle buyuruyor; 'Sizlere bir fayda dokunduğunda üzülürler. Sizlere bir zarar dokunduğunda ise sevinirler.' Bugün İran İslam Cumhuriyeti ve İslam coğrafyası, mezhebi ya da meşrebi her ne olursa olsun Müslümandırlar ve İslam coğrafyasıdır. Orada öldürülenler Müslümandır. Dolayısıyla bizler tavrımızı bundan yana koymalıyız. Evet belki gücümüz yok, uçağımız yok ama bizler en azından safımızı imandan İslamdan ve Müslümanlardan yana belirlemek zorundayız. Onların galip olmaları için dua etmek zorundayız. Aleyhlerinde olmamalıyız. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İran'a Destek Eylemi - Son Dakika

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:05:01. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İran'a Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.