Diyarbakır'da İran Protestosu - Son Dakika
Diyarbakır'da İran Protestosu

06.03.2026 15:50
Peygamber Sevdalıları, Diyarbakır'da İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına karşı protesto düzenledi.

DİYARBAKIR'da Peygamber Sevdalıları öncülüğünde toplanan grup, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı önünde Peygamber Sevdalıları öncülüğünde bir araya gelen grup, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun Amerika' sloganları atarak, İran'a yönelik yapılan saldırıları protesto etti. Toplanman kalabalık, saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dualar etti. Grup adına açıklama yapan Süleyman Börü, "Katil Amerika'nın, soykırımcı siyonist barbarların, bir kez daha bir İslam beldesi olan İran'a vahşi bir şekilde saldırılarına tanıklık ediyoruz. Bu vahşi saldırılar ilk olmadığı gibi karşı çıkılmadıkça son saldırı da olmayacaktır. Müslümanların topraklarını işgal eden, kaynaklarını sömüren bu kan içici zalimler, her gün yeni bir İslam beldesine saldırı düzenlemekte, barbarca katliamlar gerçekleştirmektir. Milyonlarca Müslüman'ı katlettiler, yurtlarından ederek mülteci durumuna düşürdüler. On binlerce Müslüman'ı acımasızca kıyımdan geçirdiler. Yüz binlerce insanı evsiz barksız bir şekilde mülteci kamplarına mahküm ettiler. Bir haftadan bu yana bu katiller sürüsü, İran'ı en vahşi şekilde bombalamaktadırlar. Sadece bir ilkokulda 160'tan fazla kız çocuğunu füzelerle katlettiler. Bu vahşi saldırılar halen devam etmektedir" dedi.

"AÇTIKLARI HER ÜS İŞGALE ZEMİN HAZIRLAMAKTADIR'

İnsanları saldırılara karşı birliğe çağıran Börü, "Eğer İran'da istediklerini elde ederlerse sırada başka yerlerin de olacağını söyleyerek bizi tehdit edip durmaktadırlar. Ülkelerinde Amerika'ya askeri üs kurma izni verenler de şunu iyice bilmelidirler ki, her üs işgal için bir adımdır ve hepiniz tehlikedesiniz. Amerika bu üsler ile sizi koruma derdinde değil, zamanı geldiğinde işgale zemin hazırlamaktadır. Küçük çocuklara tecavüz edip öldüren ve kanlarını içip etlerini yiyecek kadar insanlıktan çıkan vahşi yaratıkların karar verici konumda oldukları bir dünyada yaşıyoruz. İpleri küresel Siyonist çetenin elinde olan pedofili sapkınlar dünyaya kaos, karmaşa ve vahşetten başka bir şey veremezler. Bu barbarlara karşı ayağa kalkıp dur deme zamanı çoktan gelmiştir. Bütün insanların izzetli bir şekilde ayağa kalkarak bu aşağılık yaratıkları alaşağı etmeleri, zulüm düzenlerini yerle bir etmeleri gerekir. Farklılıklarımızı kardeşliğimizin önüne geçirerek bizi bölmeye, birbirimize karşı düşmanlaştırmaya yönelik projeleri devreye koymaktadırlar. Ümmet olma bilincinin, birlikte hareket ederek kuvvetli olma şuurunun bizim inancımızın ta kendisi olduğunu da bilmemiz gerekir. Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu da yoktur" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran

