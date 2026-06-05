Diyarbakır'da İş Dünyası Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da İş Dünyası Buluşması

05.06.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CEO Platformu, Diyarbakır'da ekonomik fırsatlar ve iş birliği konularını ele aldı.

Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) çatısı altında bir araya gelen 25 iş insanı, Diyarbakır'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (DTSO) yapılan açıklamaya göre, DTSO organizasyonuyla Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kentin ekonomik yapısı, coğrafi işaretli ürünleri ve olası iş birliği fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, odanın yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve kentin ekonomik potansiyeline ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Diyarbakır'ın üretim, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında önemli fırsatlar barındırdığını belirten Kaya, son yıllarda kentin ekonomik kapasitesini arttığını söyledi.

Kaya, Diyarbakır'ın zengin kültürel mirası ve gastronomi değerlerinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Kentin yöresel ürünlerinin markalaşması ve ulusal ile uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kaya, Diyarbakır'ın bugüne kadar 59 coğrafi işaret tescili aldığını ve bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü, coğrafi işaretli ürünlerin yerel üreticilere katma değer sağladığını, bu ürünlerin aynı zamanda kentin tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Kaya, Diyarbakır'ın genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişen üretim altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, kentte yatırım, üretim ve istihdamı artıracak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Diyarbakır iş dünyasının son yıllarda bölgesel ve ulusal ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini kaydeden Kaya, farklı kentlerden gelen iş insanlarıyla kurulacak ilişkilerin yeni yatırım ve ticaret imkanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

CEO Platformu Başkanı Haldun Pak ise platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi, platform olarak Türkiye'nin farklı illerini ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplantıya Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mesut Azizoğlu, Başkan Yardımcısı Burç Baysal, DTSO İş Kadınları Meclis Başkanı Filiz Ekingen ve TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Diyarbakır, Gastronomi, İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İş Dünyası Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:44:02. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İş Dünyası Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.