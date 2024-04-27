Diyarbakır\'da İtalyan öğrencinin halay çektiği sırada cep telefonu çalındı, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'da İtalyan öğrencinin halay çektiği sırada cep telefonunun çalınmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen ve tarihi Ongözlü Köprü'de halay çeken 10 kişilik İtalyan grupta bulunan Linda Ugolini (19) bir süre sonra telefonunun üzerinde olmadığını fark ederek durumu arkadaşlarına anlattı.

Aynı grupta yer alan Ugolini'nin arkadaşları halay çekme anında cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri inceledi ve cep telefonunun çaldığını fark etti.

Ugolini'nin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunu çalan şüphelilerin eşkalini belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen "rötar" adlı operasyonda, telefonu çalan ve satın alan toplam 5 şüpheli yakalandı, cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan incelemede başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, cep telefonunu sahibine teslim etti.

Ugolini, polislere ve Türk arkadaşlarına destek için teşekkür etti.