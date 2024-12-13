Diyarbakır\'da İtfaiye Eri Alevlere Karşı Kahramanlık Gösterdi

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DİYARBAKIR'da petrol kuyusunda çıkan yangında, üzerine su sıkılıp alevlere yaklaşarak vanayı kapatan itfaiye eri Mehmet Salih Mestandoğan'ın müdahale öncesi arkadaşlarından helallik istediği görüntüler ortaya çıktı.

Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi'ndeki petrol kuyusunda 11 Aralık'ta sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Söndürme çalışmalarında, yangından etkilenmesin diye üzerine su sıkılan itfaiye eri Mehmet Salih Mestandoğan, alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı. Vananın kapanmasıyla alevler kesildi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangında itfaiye ekiplerinin müdahale anları, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerden dolayı tutulamayacak derecede ısınan vanayı arkadaşından aldığı ikinci eldiveni giyerek tuttuğu, Mestandoğan'ın, arkadaşına 'Hakkını helal et' dediği, arkadaşlarının vanayı kapattıktan sonra 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendiği görüldü.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR