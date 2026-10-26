Diyarbakır'da jeoekonomik kırılmalar ve ikiz dönüşüm sempozyumu başladı

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) IX. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" başladı.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, farklı ülkelerden bilim insanlarını Diyarbakır'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'ın tarihi birikimi, kültürel zenginliği ve misafirperverliğiyle öne çıktığını belirten Özpolat, sempozyum kapsamında kente gelen konukların bu değerleri yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade etti.

Özpolat, dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bir süreçten geçtiğini dile getirerek, küresel gelişmelerin ekonomik hayat üzerindeki etkilerine değindi.

DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pelin Karatay Göğül de dünyanın kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Ekonomik ve ticari hayatın da bu süreçten doğrudan etkilendiğini kaydeden Göğül, yaşanan gelişmelerin bilimsel açıdan değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Sempozyumun ilk oturumu, Almanya Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesinden Prof. Dr. Rıza Öztürk, Prof. Dr. Daniel Antonius Hötte ve Prof. Dr. Christoph Weisser, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Margareta Teodorescu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl "Jeoekonomik Kırılmalar Çağında İkiz Dönüşüm: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Perspektifinde Yeni Ekonomi" temasıyla düzenlenen sempozyumda, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskler ve dönüşüm süreçleri farklı disiplinlerin bakış açısıyla ele alınacak.

İktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ekonometri alanlarında Türkçe ve İngilizce bildirilerin sunulacağı sempozyum 3 gün sürecek.

Programda, yapay zeka, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve değişen üretim-tüketim alışkanlıkları başta olmak üzere güncel konuların ele alınacak.