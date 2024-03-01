Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da yapılan operasyonda, suç örgütüne dönüşebilecek potansiyele sahip olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

01.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli bulunan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere operasyon düzenlendi.

"Elek 2.0" adı verilen operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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