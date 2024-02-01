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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır\'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen ay yapılan 101 operasyonda toplamda 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda akaryakıt, sigara, makaron, elektronik sigara, tütün, alkollü içki, çay, tarihi eser obje, kaçak cep telefonu ve silahlar ele geçirildi.

01.02.2024 15:43
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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde geçen ay 101 operasyon gerçekleştirildi, 119 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 elektronik sigara, 66 kilogram tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilogram çay, tarihi eser obje, 268 kaçak cep telefonu, 65 kaçak cep telefonu aksesuarı, 21 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 20 şarjör, 976 fişek ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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