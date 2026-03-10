Diyarbakır'da Kaçan Sürücü Kazaya Neden Oldu, 329 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika
10.03.2026 12:39
Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü E.C.İ., motosikletiyle polisin motosikletine çarptı. Kazada iki Yunus polisi yaralandı. Şüphelinin kasten öldürme suçundan arandığı ve sürücüsüne toplam 329 bin 746 TL ceza kesildi.

DİYARBAKIR'da 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikleti, takip sırasında polis motosikletine çarptı. Kazada 2 Yunus polisi yaralanırken, yakalanan ve 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheliye çeşitli ihlallerden 329 bin 746 TL ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsü E.C.İ.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak E.C.İ. kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında şüphelinin motosikleti, girdiği sokakta polis motosikletine çarptı. Kazada polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası motosikleti bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.C.İ.'nin Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Kazaya karışan motosikletin 'aranan araç, aranan plaka ve trafikten men kaydı'nın bulunduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 329 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

