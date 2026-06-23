Diyarbakır'da Kadın Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadın Cinayeti Davası Başladı

Diyarbakır\'da Kadın Cinayeti Davası Başladı
23.06.2026 17:14
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Siyabent Ş. hakkında, Helin Eren'i öldürme suçlamasıyla yargılama süreci başladı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı Helin Eren'i silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Siyabent Ş'nin yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Siyabent Ş. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, maktulün annesi Kıymet ve babası Aziz Eren ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Siyabent Ş, duruşma salonunda hazır edilerek savunma yapmak istediğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Maktulün annesi Kıymet Eren, sanığın kızına şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Olaydan 2 ay önce sanık kızıma bıçak çekmişti. Kızım hamileydi. Sanığın ailesi bebeği aldırması için kızıma baskı yapıyordu. Sanık ve ailesinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum ve davaya katılma talebim vardır." ifadelerini kullandı.

Baba Aziz Eren de kızının şiddet gördüğünü iddia ederek, "Kızım sürekli tehdit ve hakaretlere maruz kalıyordu. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.M. ise olay günü Helin Eren'in evlerinde olduğunu, sanık ile Eren'in cep telefonuyla görüştüğünü söyledi.

Sanığın Eren'i yemeğe davet ettiğini öne süren Z.M, şöyle devam etti:

"Helin benim cep telefonumdan Siyabent Ş'yi aradı. Parka doğru geldiğimizde arkamızdan 'Helin' diye bağırma sesi geldi. Daha sonra sanık önümüze doğru geçerek, belinden çıkardığı tabanca ile Helin'e ateş açtı. Sanık, Helin'in cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Helin, sürekli şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını söylüyordu. Olayın bu şekilde olacağını bilmiyordum."

Maktulün ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul ailesinin davaya katılma ile sanığın duruşma salonunda savunma yapma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık Siyabent Ş. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

Maktul ailesinin avukatı Onur Değer, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, maktulün 3 aylık hamile olduğunu belirterek, "Ceza indirimi olmaksızın sanığın cezalandırılacağını öngörüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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