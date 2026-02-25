Diyarbakır'da Kadınlara Saldırı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kadınlara Saldırı

25.02.2026 15:23
Zihinsel engelli olduğu iddia edilen şüpheli, kadınlara ve araçlara saldırarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdığı iddia edilen ve zihinsel engelli olduğu ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi, yoldan geçen kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında yeri tespit edilen şüpheli yakalanıp gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

