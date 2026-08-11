Diyarbakır'da Kamyonet Yolda Demir Saçtı
Diyarbakır-Silvan yolunda ani fren yapan kamyonetin kasasındaki demirler yola saçıldı. Trafik aksadı.
DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda sürücüsünün ani fren yaptığı kamyonetin kasasında taşınan demirler kayarak yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü, önünde duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan demirler kayarak yola saçıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, demirler nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola saçılan demirlerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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