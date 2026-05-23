Diyarbakır'da Karate Şampiyonası Sonuçlandı

DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 150 sporcunun katıldığı Karate Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada Kayaspor Kulübü, kazandığı 36 madalya ile takım sıralamasında birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Bağlar ilçesindeki Bağlar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 150 sporcu mücadele etti. Etkinliğe MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Bağlar İlçe Başkanı Abdurrahim Oruç da katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Şampiyona sonunda yapılan değerlendirmede Kayaspor Kulübü'nün toplam 36 madalya kazanarak organizasyonu takım sıralamasında ilk sırada tamamladığı belirtildi.

