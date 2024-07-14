Güncel

Diyarbakır'da kardeşinin silahla yaraladığı kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 96. Sokak'taki bir parkta M.A. ve kardeşi Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. ağabeyi M.A'yı yanındaki silahla ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan Ş.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.