Narin Güran\'ın Cenazesi Bulundu

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ulaşılan cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Narin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı.

Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı.

Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne girişlere izin verilmiyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmıştı.