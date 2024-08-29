Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili yayın yasağı kararı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili yayın yasağı kararı

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Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaybolan Narin Güran ile ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldı. Başsavcılığın talebi üzerine alınan karar, çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması, soruşturmanın gizliliği ve tanıkların güvenliği gerekçeleriyle verildi.

29.08.2024 20:55
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebini üzerine kaybolan Narin Güran ile ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldı.

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi"nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, "mağdur çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "çocuğun üstün yararı", "soruşturmanın gizliliği", "delillerin karatılmasının önüne geçilmesi", "soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" gerekçeleriyle Narin Güran hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Başsavcılığın talebini değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanana kadar tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya hakkında yayın yapılmasını yasakladı.

Kaynak: ANKA

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