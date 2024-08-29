Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili yayın yasağı kararı

Güncel

Minik ellerini kaldırıp "Yapma" dedi ama o tokada engel olamadı

Kendinden çok emin! Ersun hocanın mesajı çok net

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebini üzerine kaybolan Narin Güran ile ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldı.

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi"nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, "mağdur çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "çocuğun üstün yararı", "soruşturmanın gizliliği", "delillerin karatılmasının önüne geçilmesi", "soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" gerekçeleriyle Narin Güran hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Başsavcılığın talebini değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanana kadar tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya hakkında yayın yapılmasını yasakladı.