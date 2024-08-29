Diyarbakır'da gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ağabeyinin kolundaki ısırık izi başka birine ait çıktı - Son Dakika
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