Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından bölge halkı şokta. Narin'in kaybolması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, Narin'in kaybolduğu süreçte detayları araştırarak, olayın nedenine dair bilgi edinmeye çalışıyor.
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8.09.2024 16:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tavşantepe'de Kaybolan Narin Bulundu - Son Dakika
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