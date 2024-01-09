Diyarbakır\'da kayıp kişi aranıyor

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) aranıyor.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşayan Abdurrezzak Kılıç, dün öğle saatlerinde Dicle Nehri'nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi'nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla, bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kılıç'ın düşme ihtimali üzerine, nehir ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor.