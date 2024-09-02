Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklama

Diyarbakır\'da Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklama

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran tutuklandı. Narin'in arama çalışmaları 13. gününde devam ederken, gözaltına alınan Salim Güran jandarmadaki sorgusunun ardından savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

02.09.2024 18:44
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran tutuklandı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinden 21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. Narin'in arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınan Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından bu sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Salim Güran, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika
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