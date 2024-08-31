Diyarbakır\'da kayıp Narin Güran soruşturması kapsamında amcası gözaltına alındı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran soruşturması kapsamında amcası aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G., gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesindeki evinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınmadı.

Narin'in kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesi alında. Bir süre önce gözaltına alıp, dün serbest bırakılan Narin'in ağabeyinin ardından bu sabah saatlerinde amcası aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G., gözaltına alındı.