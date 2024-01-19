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Diyarbakır'ı karıştıran iddia! Kaymakam imamı darbetti, valilik soruşturma başlattı - Son Dakika
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Diyarbakır'ı karıştıran iddia! Kaymakam imamı darbetti, valilik soruşturma başlattı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darbettiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatılırken Kaymakam Akeller iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Diyarbakır\'ı karıştıran iddia! Kaymakam imamı darbetti, valilik soruşturma başlattı
19.01.2024 - 23:54,  Güncelleme: 10:26
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller'in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiasına ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Kaymakam Akeller, "Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Kulp ilçesi Kuba Camii'nde görevli imam M.K.'nın, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine, Diyarbakır Valiliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır'da Kaymakam, Cami İmamını Mikrofonla Darbetti İddiası

KAYMAKAM AKELLER: KİMSEYİ DARBETMEDİM

Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" dedi.

Kaynak: DHA
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