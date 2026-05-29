Diyarbakır\'da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çınar ilçesi kırsal Çukurbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 34 SN 1819 plakalı otomobil ile 34 GU 3337 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GU 3337 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, takla atan otomobilde bulunan H.A.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si çocuk 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. H.A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.