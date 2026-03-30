Diyarbakır\'da Kaza: 13 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu kırsal Karamus Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 S 0537 plakalı öğrenci servis minibüsü ile 63 AIK 940 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan çoğu öğrenci 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
