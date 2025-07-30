Diyarbakır'da Kaza: Otomobil Sulama Kanalına Düştü

DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri sulama kanalına düştü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi sınırlarında bulunan Devegeçidi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kanala düşen sürücü ile otomobili sudan çıkardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,