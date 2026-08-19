Diyarbakır'da Kaza: Rojda Duran Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada Rojda Duran hayatını kaybetti, soruşturma sürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Rojda Duran (35), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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