Diyarbakır'da Kenevir Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kenevir Operasyonu

17.06.2026 09:42
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Hevsel Bahçeleri'nde yapılan operasyonla 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi, imha edildi.

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde polis ekiplerinin operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin desteğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile çevresinde operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 15 Haziran sabahı gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 sektörel alan ile su debisinden kaynaklı oluşan adacıkların bulunduğu 23 farklı noktada arama yapıldı. Aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi. Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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