Diyarbakır'da kenevir operasyonunda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Diyarbakır'da kenevir operasyonunda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiğini duyurdu. İmha edilenlerden 5 ton toz esrar elde edilebileceği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?