Diyarbakır\'da Kırsalda Yangın Çıktı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Tepebaşı Mahallesi ile Nohutlu ve Altıntaş mezraları arasındaki bölgede öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çevredekilerin de desteğiyle yangını kontrol altına almak için başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.