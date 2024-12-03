Diyarbakır'da Komşusuna Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Komşusuna Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Diyarbakır\'da Komşusuna Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde E.T. (44), tartıştığı komşusu için merdiven boşluğuna 3 el ateş etti. Olay sonrası gözaltına alındı.

03.12.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna 3 el ateş eden E.T. (44), gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. 6'ncı katta oturan E.T., daha önce tartıştığı alt kattaki komşusunun oturduğu dairenin kapısına gitti. İsmi öğrenilemeyen komşusuyla tartışan E.T., daha sonra evine gidip, tabancasını alarak geri döndü. E.T. komşusunu korkutmak için iddiaya göre merdiven boşluğuna 3 el ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen motosikletli yunus timleri E.T.'yi, kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Emniyete götürülen E.T.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Komşusuna Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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