Diyarbakır\'da Konteyner Yangını

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, diğerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.