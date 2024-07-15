Diyarbakır\'da kötü koku ihbarı üzerine yapılan kontrolde bir kişinin cansız bedeni bulundu

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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve giren ekipler, Bozan Yılmaz'ın (65) cansız bedeni ile karşılaştı. Yılmaz'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirliyor.

Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki bir eve, komşularının kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre zilin çalınmasına rağmen açılmayan kapı, itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. İçeri giren ekipler, Bozan Yılmaz'ı yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ve kesi izi bulunmayan, yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bozan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.