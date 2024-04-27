Diyarbakır'da Kuran kurslarından 78 öğrenciye icazet belgesi verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kuran kurslarından 78 öğrenciye icazet belgesi verildi

Diyarbakır\'da Kuran kurslarından 78 öğrenciye icazet belgesi verildi

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğine bağlı Kuran kurslarında eğitimini tamamlayan 78 kişiye icazet belgesi verildi. Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen törende, 15 hafız ve 63 İslami ilimler öğrencisi belgelerini aldı. Programda konuşan hafız Ömer Akgül, hafızların Kur'an'ın emanet edildiği kullardan olduğunu vurguladı. Törene, birçok alim ve kanaat önderi ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

27.04.2024 16:04
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Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğine bağlı Kuran kurslarında eğitimini tamamlayan 78 kişiye icazet belgesi verildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan birlik binası bahçesinde, 15 hafız ve 63 İslami ilimler öğrencisine yönelik icazet belgesi takdim programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan hafız Ömer Akgül, hafızların ümmetin en şereflileri, insanlığın en hayırlıları ve Kur'anın emanet edildiği kullardan olduğunu söyledi.

Akgül, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar Rabbimizin korumasındadır. Bunda şüphe yoktur. Şüphesiz bu muhafazanın bir vesilesi de hafızlarımızdır. Hafızlar bunun bilinciyle hareket etmelidir. Kur'an-ı Kerim'e layıkıyla hamiliğini yapan, hayatına düstur edinen, ahlakıyla ahlaklanıp ve onun rengiyle renklenen kişi Kur'an ile yücelir ve yükselir."

Moritanyalı alim ve Moritanya'daki Tekvin Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed el-Hasan ed-Dedo ve bazı kanaat önderleri de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

Törene, Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Özer, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile yurt dışından gelen davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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