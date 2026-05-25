Diyarbakır'da Bayramda Toplu Ulaşım 4 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak

25.05.2026 10:40  Güncelleme: 11:21
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca kent merkezi ve tüm ilçelerde toplu ulaşım hizmetini ücretsiz sunacak. Ayrıca arefe günü ve bayramın ilk gününde camilerden mezarlıklara 15 ayrı güzergahta ring seferleri düzenlenecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince yurttaşların ulaşım hizmetlerinden daha rahat faydalanabilmesi amacıyla kent genelinde ücretsiz toplu ulaşım uygulaması başlatacak. Alınan karar doğrultusunda belediyeye ait toplu ulaşım araçları, bayram boyunca kent merkezi ile tüm ilçelerde 4 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar devam edecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bayram namazı ve mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla kent genelinde camiler ile mezarlıklar arasında özel ring seferleri de düzenleyecek. Bu kapsamda arefe günü ile Kurban Bayramı'nın ilk gününde 15 ayrı güzergahta toplam 44 otobüs ücretsiz hizmet verecek. Ring seferleriyle yurttaşların mezarlıklara daha kolay ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Bayram süresince toplu ulaşım araçlarının sefer planlamaları yoğunluk durumuna göre sürdürülecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yurttaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla ulaşım hizmetlerinde gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Kaynak: ANKA

